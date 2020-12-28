近年來空汙問題嚴重，臨床顯示，讓國人聞之色變的「隱形殺手」PM2.5懸浮微粒，不但會導致發炎反應，還會間接影響免疫功能、呼吸系統病變、神經發育失調及心液循環效率變低，國內最新研究發現，服用益生菌竟然可以抗空汙，而且已登上國際期刊。

由毒理學專家招名威帶領的「威廉實驗室」指出，空氣汙染中的懸浮微粒PM2.5會刺激和過敏相關的免疫指數上升，研究團隊使用LP菌第三代的「副乾酪乳桿菌 HB89」菌株(Lactobacillus paracasei HB89)，進行一系列有關抗PM2.5的實驗，結果顯示，在餵食此益生菌後，因PM2.5引起的過敏性免疫反應數值皆有所改善，進而可降低呼吸道過敏與氣喘誘發的可能性。

毒理學專家招名威。(圖/摘自招名威臉書)

研究團隊以動物試驗發現，吸入PM2.5 本身就會刺激小鼠身體發炎，造成白血球數量增加，除了氣喘指標激增之外，小鼠體內的數種細胞激素都會大幅分泌；反之有餵食 HB89 的小鼠，除了體重不變之外，上述指標也都有顯著改善，氣喘發作的次數也減少，可降低引發免疫風暴的風險。

由於PM2.5對孩童呼吸道疾病的影響，像是引發氣喘或過敏，都較一般成年人來的嚴重，造成不少家長困擾，研究團隊強調，副乾酪乳桿菌 HB89菌株可說是台灣第一支登上國際科學期刊並取得中華民國發明專利的抗空汙益生菌，目前研究已證實可減緩PM2.5環境下的過敏性免疫反應。

研究團隊表示，透過食品添加副乾酪乳酸菌，可預防或幫助過敏患者調整體質，因此若想提升體內免疫力，適當的攝食乳酸菌是一個有效方法，市面上有許多種乳酸菌，例如lactobacillus paracasei系列的產品（HB89）等都有類似功效。

免疫系統失調造成的疾病常常反反覆覆，形成的後遺症甚至恐糾纏一輩子，研究團隊強調，這次的研究結果不只打敗「毒布全球」的隱形殺手，更可以說是造福全地球人的一大發現。

由毒理學專家招名威帶領的「威廉實驗室」發現益生菌可以抗空汙，研究並登上「Plos one」公共科學圖書館國際期刊。(圖/截自Plos one官網)

毒理學專家招名威發現益生菌可抗空汙，研究並登上國際期刊「Plos one」。(圖/招名威提供)

(中時新聞網)