台中捷運公司上午開賣2020紀念電子票證，一早就吸引不少民眾排隊索取號碼牌。(中捷公司提供／林欣儀台中傳真)

台中捷運公司推出2020紀念電子票證，限量只有1000張，12月28日早上即開始開放6處捷運站領取購票號碼牌，吸引不少捷運卡迷排隊領取，截至下午1時許，號碼牌全部發放完畢，但中捷公司強調，拿到號碼的民眾仍必須在今晚8點前完成購卡。

因應台中市雙十公車優惠新制將於元旦上路，台中市民搭乘公車必須自備電子票證，再加上有不少捷運卡迷想要蒐藏票卡，台中捷運公司特別推出2020紀念電子票證，上午開始分別在捷運綠線松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站、烏日站開放索取購票號碼牌，有民眾一大早就到現場排隊。

中捷公司指出，6處捷運站除市政府站開放販售200張電子票證，其餘5站都開放160張，從28日上午8點開始發放號碼牌、取得號碼者可於9點後開始購卡，直到中午約1點左右，各站號碼牌已發放完畢，但取得號碼者必須在今晚8點前完成購卡。

(中時 )