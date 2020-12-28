立法院財政委員會今天審查前瞻3期特別預算，經朝野立委討論過後，考量疫情支出增加，合計先通過減列5275萬元，將提報院會討論，院會討論前須交由黨團協商，部分未獲共識提案將交由院會處理。

本次審查前瞻預算，立委考量政府經費拮据，還有新冠肺炎疫情期間，各項防疫措施等支出增加，聯席會議刪減相關部會所編列部分類同預算，以減少公帑支出。

被刪減部分的包括經濟部編列62億餘元的數位建設項下產業數位轉型，刪減225萬元；中小企業處編列15億元辦理中小微型企業數位轉型，刪減1000萬元；科技部編列36億餘元綠能建設，刪減500萬元；科技部編列12億餘元數位建設項下產業數位轉型，刪減300萬元。

不過仍有爭議提案未獲共識，比如國民黨立委賴士葆提案，國家通訊傳播委員會編列數位建設175億餘元，賴士葆質疑補助5G網路建設未能具體說明預期效益，建請刪減50％預算。衛福部食品藥物管理署編列食品安全建設16億餘元，也被多名立委提案要求減列6億元，或是凍結10％至20％待提出報告後始得動支。未獲共識部分將交由院會討論處理。

(中時 )