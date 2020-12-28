北部44歲鍾姓夫婦十年努力求子，試過中西醫多種方法卻無法如願，兩年前鍾太太父親罹癌，始終希望可以看到女兒為人母，鍾太太因而找到台中榮總傳統醫學科協助，經幾個月治療終於迎來人生第二條線，也順利於今年七月誕下一女寶寶，也實現對癌父的承諾。

鍾太太在34歲那年結婚，自認懷孕不是困難的事，夢想著他們的孩子會很快來報到，兩年過去肚皮一點動靜也沒有，於是開始求助西醫，抽血、輸卵管等檢查一切正常，先生精蟲也正常，進行自然和人工受孕皆未仍成功。

因為有點年紀了，婦產科醫師建議試試看試管療程中獎機率比較高，為了生小孩忍受取卵過程的不適，試了4次試管，每次都準時生理期到了，進一步檢查發現有血栓的免疫問題，接受奎寧、抗血小板抑制劑 (Aspirin)治療，終於在第6次試管聽到醫師告知：「恭禧您懷孕了，而且是雙胞胎」，當時夫妻倆非常高興，但幸運之神並沒有持續眷顧，幾周後兩個胚胎均因萎縮被迫引產。

鍾姓夫妻總共進行8次試管都失敗，原本就放想放棄，直到兩年前鍾太太知道父親被診斷出癌症末期，才又重新整理心情，希望自己能生兒育女，不讓父親遺憾離世，也特別南下台中尋找台中榮總中醫科醫師張炯宏協助。

台中榮總中醫科張炯宏綜合鍾姓夫妻於西醫檢查資料和基礎體溫表發現患者高溫期短於12天，且溫度未達36.7度，顯示為黃體功能不良，從體質好好調理下手，調理幾個月後，從基礎體溫發現高溫期從10天進步到14天，且溫度達36.7度以上，再配合排卵期行房終於讓這對10年不孕的夫妻成功自然受孕。並於今年7月順利平安生下健康寶寶，也終於讓罹癌的阿公有機會抱外孫。

(中時 )