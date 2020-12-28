苗栗縣績優公寓大廈評選因應時代不斷推進，今年邁入第4屆，將獎項主題訂為「苗栗宜居社區獎」，達總獎金達109萬2000元。28日苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚9個績優社區，並宣布苗縣再度榮獲中央公寓大廈管理考核城鎮型第1名殊榮，期許攜手社區管委會，凝聚居民共識與情感，落實社區自治，提升居住環境品質，更能提升房產價值。

苗栗縣政府考量舊型社區無論設備及管理較無法與新型社區相互競爭，將今年績優公寓大廈評選獎項主題訂為「苗栗宜居社區獎」，今年共20個社區管理委員會報名角逐，從中評選出9個績優社區。

工商處表示，績優公寓大廈評選結果，除B組第1名從缺外，其他各組獲獎社區分別是：A組第1名造橋御國華城、第2名苗市頤和園；B組第2名頭份馬可波羅；C組第1名竹南皇鼎盛世、第2名竹南悅上景III、第3名頭份耕築社區；D組第1名頭份美居詠森、第2名頭份薇多利亞5；第3名頭份四季山莊雲天大地。

其中，造橋鄉御國華城社區植栽綠化舒適宜人兼具環境美感，定期製作社區報刊及舉辦活動，成功凝聚社區居民共識；竹南鎮皇鼎盛世公寓大廈則提供管家式社區服務，連住戶親人都照護完善；頭份市美居詠森社區公共設施功能完善，以空調設備隔離一般垃圾與廚餘，塑造衛生的垃圾清潔與回收空間。

此外，縣府工商發展處主動協助社區解決問題，舉辦宜居社區評選深獲內政部肯定，今年考評成績再度榮獲「城鎮型（8縣市）」第1名；因應竹南、頭份及苗栗等市鎮大樓增加情勢，將持續推動社區管理，再創佳績。

工商處長黃智群說明，獲得宜居獎社區將補助汰換或購置節能電器，以每處住宅總戶數計算，每戶最高補助2000元，每處集合式住宅補助費節電計畫獎勵金用不得超過汰換或購置總費用的60％為原則，今年總補助金額最高100萬元。

(中時 )