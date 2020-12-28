自英國倫敦返台的班機127人（含機組人員）有3人於今（28日）確診，包括一名有發燒症狀（案792），以及另外兩名無症狀（案793、794），其他有出現症狀的旅客經採檢後為陰性。針對確診者中是否有含英國變種病毒？指揮中心表示，最快3天可以揭曉。目前研判，曾出現發燒症狀的10多歲的台籍少年（案792）的病毒量最高，可以最快分析出結果，他的發病日就是搭機日。

昨晚（27日）自英國倫敦返台的華航班機傳出一名旅客出現發燒症狀，指揮中心今證實，該名旅客經採檢後確診者，為本國籍10多歲男性（案792），登機前體溫36.6度，下機時卻發高燒到39度，研判是在機上發病。個案的PCR檢測結果為Ct值15.7，代表病毒量高。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，要分析病毒株是否為英國變種，需看所採集的病毒量足不足夠，若病毒量多，最快3天就會有結果。而指揮中心指揮官陳時中補充，昨確診的3人有1人的Ct值僅15.7（案792），代表體內病毒量較多，應能較快分析出結果。至於另兩名確診者由於Ct值較高，需要先培養病毒後才能分析，可能需要多一點時間。

指揮中心發言人莊人祥則表示，案792因出現發燒症狀隨後送往醫院採檢，目前住院隔離中，研判個案的發病日就是搭機日，登機前體溫測得36.6度，可能上機前都還沒有發病。但在航程中、下飛機時發病，所以採檢的CT值15.7，病毒量較高。

(中時新聞網)