澳洲在新冠肺炎疫情衝擊下，雖然讓迎接2021年的雪梨跨年煙火秀仍按計畫進行，但雪梨所在地新南威爾斯州的州長貝雷吉克利安要加強防疫措施的要求。

除了禁止大部份人在跨年夜進入雪梨市中心之外，還限制戶外民眾的群聚人數最多50人。他強調在家裡透過電視欣賞煙火秀最安全。

(工商 )