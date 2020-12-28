雪梨跨年煙火秀按計劃進行 但加強防疫限制 18:192020/12/28 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲在新冠肺炎疫情衝擊下，雖然讓迎接2021年的雪梨跨年煙火秀仍按計畫進行，但雪梨所在地新南威爾斯州的州長貝雷吉克利安要加強防疫措施的要求。 除了禁止大部份人在跨年夜進入雪梨市中心之外，還限制戶外民眾的群聚人數最多50人。他強調在家裡透過電視欣賞煙火秀最安全。 亞太電信備戰跨年夜 跨年熱區部署行動基地台 防疫優先 微風取消跨年市集、餐廳皆採實名制 (工商 ) #雪梨 #跨年煙火秀 #加強防疫 #計劃 #新冠肺炎疫情衝擊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆嗨轟跨年晚會採實名制 入場全程戴口罩、禁飲食 20:022020/12/28 生活 台灣人神功護體 網揭4大防疫關鍵 15:162020/12/28 生活 遠傳助攻台北跨年晚會 幕後5G技術優勢搶先看 17:362020/12/28 財經 雪梨跨年禁大型聚會 當局籲民眾在家看煙火 15:132020/12/28 國際 侯友宜「第一槍」 新北戶外集會須實名制 跨年煙火秀延期 11:122020/12/28 政治 本土個案嚇壞百貨公司 不開趴了！台北101跨年派對取消 16:032020/12/28 生活 桃跨年升旗照辦 鄭文燦：疫情若升溫會變全國問題 15:362020/12/28 生活 元旦升旗不取消！總統府：嚴格落實實聯制 17:592020/12/28 財經 文大體育館觀景台 不提供跨年看煙火 12:282020/12/28 寶島 新竹縣跨年主持白冰冰hold全場 吳怡霈笑稱「美美當花瓶」 12:242020/12/28 娛樂 倫敦煙火取消 英國人只能宅在家跨年 12:072020/12/28 國際 財經熱門新聞 澳噩夢再重演？ 又1國搶地盤 對陸出口5萬頭活牛 - 要聞 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 驚！阿原肥皂西門店明收攤 房東後悔來不及了 - 財經 抱團抗老美？ 大陸擬加入CPTPP 日本竟回5個字 - 財經 台積叛將搞「宮鬥」背後 他再爆15年前接班內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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