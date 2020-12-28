馬來西亞周一公布11月貿易盈餘168.2億馬幣（約41.4億美元），雖然低於10月的221.2億馬幣，但較去年同期66.9億馬幣成長逾150％。

主要是包括電子設備與零件，和醫藥產品等進口大幅減少，讓11月進口年跌9％至676.1億馬幣，連續11個月下跌同時，出口卻年增4.3％至844.3億馬幣，帶動貿易盈餘上升。

其中，11月增加對美國、新加坡、中國與香港等地出口，推動整體出口成長。

(工商 )