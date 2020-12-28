馬來西亞11月貿易盈餘 年增逾150％ 18:192020/12/28 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞周一公布11月貿易盈餘168.2億馬幣（約41.4億美元），雖然低於10月的221.2億馬幣，但較去年同期66.9億馬幣成長逾150％。 主要是包括電子設備與零件，和醫藥產品等進口大幅減少，讓11月進口年跌9％至676.1億馬幣，連續11個月下跌同時，出口卻年增4.3％至844.3億馬幣，帶動貿易盈餘上升。 其中，11月增加對美國、新加坡、中國與香港等地出口，推動整體出口成長。 專家：陸2021年GDP年增8.8％ 《百貨股》大魯閣：疫情若受控 明年營收看增2成 (工商 ) #馬幣 #貿易盈餘 #馬來西亞 #進口 #增逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《光電股》11月EPS轉盈 華興剽悍 10:332020/12/28 財經 美年終購物線上銷售 創最大增幅 04:102020/12/28 全球財經 聯強今年EPS直逼5元 04:102020/12/28 證券．權證 《航運股》華航獲2020年全球航空貨運風雲人物 11:412020/12/28 財經 《商情》適逢耶誕節 馬來西亞棕櫚油休市一日 10:002020/12/28 財經 瑞昱大啖WiFi 6 明年Q1營運衝刺 04:102020/12/28 證券．權證 華航勇奪2020年全球航空貨運風雲人物 10:582020/12/28 財經 超羨慕 長榮海年終上看10個月 04:102020/12/28 財經焦點 PVC喊漲 台塑、華夏吃香 04:102020/12/28 證券．權證 上洋智聯 蜜月行情亮眼 04:102020/12/28 證券．權證 《國際社會》佛契：節後感染恐暴增 疲苖對變異病毒仍有效 14:312020/12/28 財經 財經熱門新聞 驚！阿原肥皂西門店明收攤 房東後悔來不及了 - 財經 棒打出頭鳥 大陸雙「馬」慘？ 謝金河：他卻悶聲發大財 - 財經 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 台積叛將搞「宮鬥」背後 他再爆15年前接班內幕 - 財經 美媒掛保證！ 今年必買3大科技股 台灣1王牌也上榜 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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