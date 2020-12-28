台中市跨年活動星光熠熠，31日晚間7時在水湳中央公園、大里仁化公園雙主場開唱，預防疫情拉警報，市府配合中央防疫層級加嚴措施，出入口管制，採實聯登記，強制全程戴口罩、補充水分外禁飲食，市長盧秀燕28日表示，活動將隨疫情機動調整，不排除改線上直播。

盧秀燕在道路交通安全督導會報強調，跨年首次在中央公園舉辦，配合中央秋冬防疫專案，防疫措施建立完善SOP流程，所有戶外大型活動的防疫標準，全面遵行中央規範，守護市民健康。

「元旦升旗典禮及燈會等戶外大型活動，遵行中央的防疫規範」，盧秀燕說，「實聯制」提供三種方式，民眾先上網完成實聯登記，出示截圖進場，現場身分證掃瞄登記系統，掃描入場，也備紙本登記使用。

新聞局長黃國瑋針對台中跨年強調，防疫升級，跨年場地水湳場設三個入口、兩個出口，大里場設置兩個入口、兩個出口，進場完成實聯制登記、酒精消毒，入口處設置自動測溫門，確保參與者體溫正常。

交通局副局長陳育正表示，水湳中央公園規畫4條免費接駁路線及5處汽、機車停車場，大里仁化公園提供3條免費接駁路線及6處汽、機車停車場；台鐵及會場周邊、台灣大道、文心路則有12條公車路線配合延後收班，開心跨年、安心返家

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(中時 )