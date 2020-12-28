效力讀賣巨人的台灣外野手陽岱鋼，今天和球團完成換約，明年球季是他與巨人5年合約的最後一年，年薪推定維持3億日圓。

今年球季陽岱鋼只有38場出賽，是轉隊至巨人後最少的出賽數，打擊率2成38，僅敲出1支全壘打、6分打點，且大多時間都待在二軍。

儘管如此，但二軍總教練阿部慎之助仍對陽岱鋼有很高評價，認為陽岱鋼的練習態度，及對棒球的積極性與渴望，都是可以作為年輕球員的榜樣。

陽岱鋼2016年成為自由球員，之後和巨人簽下5年15億日圓的合約，明年將是合約最後一年。

(中時 )