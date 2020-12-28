苗栗縣議會國民黨團28日宣示「反萊豬、拚公投、護食安」，苗栗縣議會鍾東錦議長、黨團書記長江村貴議員及多位議員等人，共同宣示捍衛國人食安、守護下一代健康的決心。

28日苗栗縣議會國民黨團召開「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，質疑蔡英文總統說不清楚開放萊豬進口對我們國家有什麼好處？國民黨認為，任何的國家利益都不比上人民健康，國人的食安更不應該是利益交換的籌碼。苗栗縣家長協會黃正銘理事長、苗栗縣婦工會李瑞珍、苗栗縣婦女會蕭芳纓、苗栗市婦工會長劉明珠等人也到場聲援，代表民間團體來共同表達，反對萊豬進口，來毒害下一代的意見。

鍾東錦表示，議會已三讀通過「苗栗縣食品安全衛生管理自治條例」修正案，以最嚴格的規定與罰則把關。他強調，不只要求縣府嚴加查核，民眾也提高警覺共同合作，若發現業者肉品來源有疑慮，務必向縣府或者民意代表檢舉，一起杜絕萊豬。

江村貴也強調，苗栗縣議會已經通過自治條例，只要發現業者販賣含萊克多巴胺的豬肉產品，絕對公布店家名稱，讓苗栗縣民不會吃到含有萊劑的食品，也歡迎民眾檢舉，共同守護食品安全。

苗栗縣議會黨團將與國民黨中央黨部同步，全力推動「護食安」公投二階連署作業，並將擇期公布二階連署啟動時間與地點，希望民眾踴躍參與，務必讓公投成案，讓全民能於明年8月28日透過公民投票方式，表達守護食安與下一代健康的堅定立場，「人民自己做主，才是真民主」。

(中時 )