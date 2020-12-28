台中市低碳城市推動辦公室28日在惠明盲校舉辦智慧節電微電網成果展示會。（陳淑娥攝）

台中市首座微電網盲校誕生！低碳城市推動辦公室28日在惠明盲校舉辦智慧節電微電網成果展示會，正式啟用結合太陽能、風能、儲能與節能的微電網系統，每年可替學校節省電費逾30萬元、創造超過18萬元永續財源。市府表示，目前仍有太陽能光電35 kW待認購，歡迎各界共同響應。

低碳城市推動辦公室執行長黃晴曉指出，地球只有一個，受溫室效應影響，每10年溫度上升0.32度，當世紀末時，台灣可居住面積將減少25％，現今須控制溫室氣體排放，減少燃煤不要排放CO2，找替代能源如太陽能、風能、水力等，才能達到低碳永續經營，而惠明盲校示範場域將實現「光電倍增，回饋公益」目標。

微電網示範計畫在惠明盲校以引入 ESCO 能源技術服務業精神，由系統營運商發起負責建置與維運，總計設置太陽光電 61.38Kw，其中由健豪印刷公司等兩家廠商認購共計21 Kw、市府5 Kw，其餘35.38 Kw待認購中。

另低碳城市推動辦公室協助設置小型風力機 2.4 kW及儲能電池21.6kWh，更汰換 668盞耗能燈具、10 部老舊冷氣，每年可替學校節省電費逾30萬元、創造超過18萬元永續財源。

校長陳志福指出，學校目前收容52餘名視障及多重障礙學生，財源主要來自各界捐款及認養，今年受疫情影響，各界善款減少，感謝市府帶來及時雨，協助建置這套集創能、儲能、節能於一身的微電網系統，為學校永續經營路途點亮明燈。

(中時 )