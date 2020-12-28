英國近日爆發變種新冠病毒後，各國政府紛紛祭出防疫措施，力堵病毒擴散。昨27日晚間，自英國返台的首架華航班機114名旅客中，有3人確診，加上其他5例境外移入，共有8人確診。對此，「宅神」朱學恒直言，案790讓他不寒而慄。

中央流行疫情指揮中心今新增8例新冠肺炎境外移入個案，其中3例是昨天倫敦班機返台的民眾，指揮官陳時中表示，案792到794為昨晚班機檢驗完畢驗出3名陽性。

值得注意的是，案790為英國籍20多歲男性，曾於8月29日在英國確診，12月9日至21日採檢4次核酸檢驗均為陰性；12月23日來臺處理事務，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；12月27日因「英國專案」採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者18人，其中3人為前後兩排旅客列居家隔離，餘15人未入境，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知相關國家。

【政新鮮】英航乘客發燒仍回台 宅神酸「蒐集病毒株」怒飆4字

對於第790案，朱學恒坦言，這個案例讓他不寒而慄，因為曾經確診，四個月之後檢測都沒事、無症狀。再採，確診。也就是得病之後痊癒卻沒有免疫嗎？他認為，「指揮中心應該要進一步說明」。

這個案例讓我不寒而慄。曾經確診，四個月之後檢測都沒事，無症狀。 再採，確診。 ... 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年12月27日 星期日

(中時新聞網)