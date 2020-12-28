苗栗縣政府推動漫步苗北雙城頭份竹南城市慢行綠網建置計畫，28日宣布道路品質9大指標皆已達標，營造整體都會區的街道景觀。（苗栗縣政府工務處提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府爭取中央補助推動「漫步苗北雙城-頭份竹南城市慢行綠網建置計畫」，提升街道空間整體舒適性，並於頭份中央路設置共同管溝，降低道路開挖頻率。28日苗栗縣長徐耀昌宣布計畫9大指標達標，將打造完善居住與用路品質。

頭份市中央路及竹南鎮環市路串連頭份、竹南2城市，縣府斥資3.4億元辦理頭份竹南城市慢行綠網建置工程。工務處長古明弘表示，今年1月3日工程動土開工，施工迄今提升道路品質的9大指標皆已達標。

古明弘表示，除道路養護長度2460公尺，另重新梳理中央路左轉專用道10處，並在人行道設置無障礙系統、89處E型斜坡道、18處路口建置導盲系統，中興路口則有2處Z字型兩段式行人穿越道，並縮短行人橫越馬路距離，減少23％穿越距離。

中央路人行道南北側建置4700公尺共同管線溝、116座維修手孔，每年減少52次及591平方公尺管線挖掘，以50年估計，效益達約10億4325萬元。另透過連續性綠帶與植栽搭配，種植15種、共737株喬木以及20000平方公尺的灌木，提升頭份整體道路市容。

徐耀昌指出，頭份竹南城市慢行綠網建置計畫，融入以人為本的思維，改造街道空間、透水鋪面及植栽綠美化、建構無障礙環境、共同管溝等，營造友善道路環境，希望在農曆年前完工通車，帶動雙城都市發展。

(中時 )