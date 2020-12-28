前勞動基金運用局國內投資組組長游迺文涉貪汙及炒股案，檢方聲押統一投信資深副總闕志昌、基金經理人郭士慶、孫民承及研究員俞建業4人，但台北地院裁定4人各以30萬至250萬元不等金額交保，檢不服提起抗告遭駁回。

台灣高等法院認為，檢察官所提卷證，足認被告闕志昌等4人違背交易常情買賣股票涉案重大，且被告供述尚有出入，且刪除手機內容之行為，而有事實足認被告等有勾串之虞，北院裁定讓他們交保，且要求本案偵結前不得與其他共犯討論本案案情等處分，並無不當。

高院表示，檢察官雖指被告等4人有逃亡之虞，然除其等所涉罪名之法定刑度外，並未舉出其他足以釋明被告等逃亡以規避司法程序之相關證據；下單紀錄與作成買賣之參考資料亦存在於公司，非被告所能掌控、變更，因此維持交保裁定。

檢廉懷疑，游迺文是利用其對接受基金運用局全權委託的代操業者，擁有管理、督導及考核等權限，違法指示闕志昌等統一投信人員，以委託代操的勞動基金資金，進場大量買進遠百公司股票，藉以讓寶佳執行長唐楚烈、投資主管邱裕元等人順利出脫持股套現獲利。

北院裁定闕以250萬、孫、郭、俞各以200萬、80萬、30萬元交保，4人均限制出境、出海、住居，且在本案偵結前不得與證人或共同被告討論案情，若違反規定將遭羈押，檢方不服提起抗告，遭高院駁回確定。

(中時 )