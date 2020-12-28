林佳新秀出民進黨黨證。(圖 翻攝自林佳新臉書)

萊豬叩關倒數，台灣豬標章引發爭議，也衍生出國產豬貼紙亂象。對此，雲林菜農林佳新表示，網路上一堆台灣豬標章，看得霧煞煞，並指政府說法十分混亂，他還秀出一張民進黨黨證直言，「我有一個標章全國通用」，並透漏使用這張卡的通關密語。

林佳新今在臉書上表示，台灣豬標章網路一堆，看得霧煞煞，全店百分百台灣豬才可用標章？還是具體全面標示可申請，還是非百分百也可申請，越來越混亂，其實我也搞不懂、說法太混亂，連照規矩來的鬍鬚張，八方雲集都中槍。

接著，林佳新秀出一張新版的民進黨黨證指出，他有一個標章全國通用，「上可直達天聽，下可升官發財；進可輔國安民，退可一方之霸；對外抗中保台，對內台灣價值，」

林佳新還直言，想申請嗎？聽這卡的主人說申請的通關密語是，「抗中保台」、「捍衛台灣價值」，且持卡喝咖啡還有優惠，「不想持卡的叛逆也能免費喝咖啡，學一下被查水表約談的那些人即可」。

網友們也留言回應，「但您卡顏色不對啊！死小孩」、「辦卡辦這張，富貴有人幫」、「還是疏通一下就可申請標章」、「哇！怎麼是黑色的無限卡嗎？」

台灣豬標章網路一堆，看得霧煞煞 全店百分百台灣豬才可用標章？還是具體全面標示可申請，還是非百分百也可申請，越來越混亂，其實我也搞不懂、說法太混亂連照規矩來的鬍鬚張，八方雲集都中槍 但我有一個標章全國通用 上可直達天聽，下可升官發財 ... 由林佳新發佈於 2020年12月27日 星期日

(中時新聞網)