女星楊穎妍是香港知名靈異節目的主持人，擁有亮麗外型、姣好身材，不時在社群網站曬辣照，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，近來受訪卻透露日前搭地鐵時，遭到公然性騷擾，讓她嚇壞了。

據《東網》報導，楊穎妍日前搭乘地鐵回公司時，在車上遇到一名噁男，楊穎妍描述對方一直盯著她，接著竟用車上的扶手單柱開始自慰，當時是晚上11點多，車廂內人不多，而該名男子見楊穎妍不敢看它，行為越來越誇張，還把整隻手放進褲子裡，楊穎妍形容男子最後離開時，看得出整條褲子都弄濕了。

楊穎妍常分享養眼辣照。（圖／翻攝自IG）

楊穎妍回憶起整件事，驚魂未定地表示平時上網會看到這些新聞，沒想到自己竟然也遇上了，而當下她也有拍影片PO網提醒大家小心，未料竟有部分網友質疑是否因為她打扮太性感才被騷擾，讓楊穎妍喊冤當天自己上身包緊緊，只有露出膝蓋，氣呼不受尊重。

楊穎妍是前女團「Magic Gals」成員，曾演出電影《賭城風雲》、《喜愛夜蒲3》、《鴨王》等，後來主持靈異節目打開知名度，除了幕前工作之外，還獨自經營模特兒公司。

(中時新聞網)