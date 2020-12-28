2021年即將到來，被疫情壟罩的2020年快過去了，但明年運勢到底如何，我們是否會迎來好運，也讓許多民眾非常好奇，未來將遇到哪些瓶頸，困難發生時，又該如何避免與解決，《搜狐》近日分享2021年將遇瓶頸期的4個生肖。

1.生肖虎

2021年對於屬虎的人來說，是相對較艱難的一年，他們在事業上會遇瓶頸期，甚至找不到未來發展的方向，導致他們不知道該如何奮鬥，才能讓自己與夢想更靠近，最好調適的方式，就是讓自己放鬆一下，慢下來去思考工作的需要，要不然他們可能到年底，都還不清楚自己想走哪個方向。

2.生肖蛇

屬蛇的人到了2021年，運氣有下滑趨勢，而且可能會過得很不順利，假若從穩定的工作中，跳出來自行創業，他們原本對新事業懷抱希望，但未來將面臨資金鏈斷缺的問題，導致他們創業資金不足，因此影響後續的工作發展，對他們造成嚴重打擊。

3.生肖猴

屬猴人的交友圈非常廣，但都是一起玩樂打鬧的朋友，在職場上的人際關係，反而不是這麼好，這是因為屬猴的人思想太天馬行空，總是想做什麼就做什麼，比較不懂得在乎他人的感受，這也導致他們恐被同事排斥，因此在工作上，還是要注意一下與同事的關係。

4.生肖馬

屬馬的人在2021年，愛情將遇到瓶頸期，主要是心不在此，對他們而言，親情與友情比愛情更可靠，因此與愛情相比，反而更願意將時間花在家人和朋友身上，不僅如此，他們對於愛情似乎沒有太高的期待，對於感情也不會主動出擊，桃花運自然不會找上門，明年4月愛情將進入瓶頸期，最好提早調適一下自己的心理狀況，才能遇到新的對象。

(中時新聞網)