台灣2018年邁向高齡社會，根據國發會推估將於2025年走進超高齡社會，面對龐大的高齡人口，勞動力發展署中彰投分署為扶植相關產業人才，今年度培訓超過300個銀髮產業學員

，訓後平均就業率達7成以上，明年度將陸續開辦銀髮相關課程，提供數百個訓練機會。

因應台灣社會老年人口結構的需求，許多廠商或機構開始轉型提供銀髮族專屬的服務及產品，相較於成熟的青壯年市場，台灣的銀髮產業尚處於萌芽的階段。

中彰投分署結合民間資源開辦多元職訓課程，「銀髮族膳食製備人員培訓班」、「銀髮健康促進活動指導員培訓班」、「銀髮到府芳療調理保健技能培訓班」等，培育專業人才。

投身銀髮產業的機車行老闆娘如君，丈夫因意外過世，為維持生計，找到便當外送的工作，卻因疫情影響又失去工作，在朋友鼓勵下，參加中彰投分署委外辦理的職前訓練課程「銀髮照護2.0人才培訓班」。

如君認真學習每一堂課，結訓前參加就業媒合活動，亮眼表現獲得媒合廠商的青睞，結訓後在草屯的長青活力站工作，順利開啟她的第二人生。

她運用訓期所學的知識技能，設計有趣的銀髮體適能活動，讓長輩在遊戲就能舒展、活動筋骨，維持身體的靈活度及健康，如君感謝中彰投分署的職訓課程陪伴走過人生的低潮。

(中時 )