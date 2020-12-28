Volvo（富豪）汽車台灣分公司國際富豪汽車宣布，品牌主力車款S60、V60的2021年式最新車款，即日起在台上市，全車系升級48V動力系統輔助傳統汽油引擎，更首次導入T8 Recharge PHEV 旗艦動力，展現品牌逐步落實「新能源專家」承諾。

國際富豪汽車指出，Volvo為實現「50％油電車、50％電動車」既定目標，陸續為旗下產品進行動力升級，全新年式S60與V60亦配有 48V Mild Hybrid第三代Drive-E動力系統，入門B4 動力擁有197匹／30.6公斤米的最大出力，B5動力則可輸出250匹／35.7公斤米，而48V Mild Hybrid系統能增加額外14匹馬力供車輛起步或瞬間加速之用，讓車輛加速反應更靈敏，創造平順的引擎啟動，減少怠速啟動時的震動，減輕12V電瓶的負擔，進而提升引擎燃油經濟性、減少碳排放。

全新年式S60與V60導入旗艦T8 Recharge PHEV雙能電動車型，動力大幅升級為390匹／65.3公斤米，並在11.6kWh鋰電池組幫助下擁有57公里的純電續航力，以及平均每公升52.7公里的超低油耗。

國際富豪汽車指出，2021年式S60建議售價182萬～264萬元，2021年式V60建議售價187萬～269萬元。

(工商 )