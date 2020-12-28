療傷天后辛曉琪原訂12/19在台中，以及12/26、27日在台北舉行3場「回報以歌」巡迴演唱會，受疫情影響，延期至明年5月。她為了安慰已買票的歌迷，緊急於26日舉辦「初獲曉音2020歲末歌友會」，與歌迷敘舊聊天，昨有遠從高雄、台南來歌迷，還有資深鐵粉對她的歌曲瞭如指掌，拿出珍藏的專輯、黑膠或是演唱會門票來請她簽名，她說：「雖然讓我簽到手軟，但心裡面佩服並且也非常開心感謝」。

辛曉琪歌友會僅開放70名歌迷入場，並要求實名制、全程戴口罩做好防疫工作，看到久違的歌迷不離不棄到場力挺，還有新面孔的歌迷加入表達對她的喜愛，她感動表示，「我除了非常的開心與感動，也給我非常大的鼓勵，讓我知道我的知音都在，而且一直都在，那種心理上的安慰感真是難以言喻。」

她原訂12月舉辦的3場巡迴演唱會，因為疫情延期，目前退票率僅1成，主辦單位第一時間敲到了明年5月的場地，將於明年5/22台中惠蓀堂，以及5/8、5/9台北國際會議中心舉行，沒有退票的歌迷則可持原票券按照原座位入場觀賞演唱會。被問到損失金額？她認為，無論造成多少的損失，都由主辦單位自行吸收，但為了歌迷的健康與安全，這些損失都是微不足道。

辛曉琪接下來除了會參加台視2021超級巨星紅白藝能大賞，本來以為過年可以好好放鬆的她，現在因演唱會延期，也將持續備戰備演唱會，讓自己保持在最佳狀態，她笑稱過年都不敢大吃大喝了！演唱會相關問題可以洽詢主辦方海樂大舞台。

辛曉琪（左二）昨在台北舉辦歌友會與歌迷同樂。（取自辛曉琪臉書粉專）

辛曉琪昨在台北舉辦歌友會與歌迷同樂。（取自辛曉琪臉書粉專）

辛曉琪巡迴演唱會將延至明年五月舉行。（取自辛曉琪臉書粉專）

(中時 )