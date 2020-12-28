西撒哈拉人民解放陣線與摩洛哥經聯合國調停並派出維和部隊，但仍經常發生零星武裝衝突。圖中西撒拉難民營迎接被釋放的解放陣線民兵。（圖／推特@bewge)

曾經在台灣作家三毛筆下勾起兩岸華人興趣的西撒哈拉，最近成為中美兩個大國戰略競爭的新標的。美國總統川普在卸任前突然違背國際共識，承認北非國家洛哥對西撒哈拉的主權，凸顯了這個位於非洲西北角沙漠地帶的戰略價值。因為西撒哈拉擁有在糧食生產安全上極為重要的豐富磷礦，對中國大陸這個全球最大磷肥生產國來說，其戰略意義不輸稀土金屬礦。

《英國廣播公司》(BBC)製作的專題報導指出，三毛的小說裡西撒哈拉是一派沙漠和異域風情，但現實世界中卻涉及不同文化、宗教、種族等地緣政治爭議，以及大國爭奪珍貴磷礦資源問題。去年高品位磷礦石價格上漲接近50%，是漲幅最高的礦產。2020年傳出世界糧食價格可能大漲，磷礦及相關化工產品價格持續上揚，從這個角度分析，全球糧食供應都得依賴摩洛哥。

據聯合國統計，世界人口已達77億並持續高速增長，到2050年將達到近百億，其中主要增長來自發展中國家。由於大部份國家土地過度開發漸趨貧瘠，對化肥的需求不斷增加。磷肥是最重要的農業3大肥料之一，目前全球磷礦開採後約80%都用於製造磷肥。但是磷礦不可再生，科學家曾預測，全世界磷礦在未來數十年中可能會耗盡。

報導說，全球已探明磷礦儲量中，80%在非洲，而其中有75%以上位於摩洛哥和西撒哈拉，約有500億噸，排名第一，品質也高；中國儲量排名第二，但僅有近40億噸，且品質較低。中國目前是最大磷肥生產國，也是最大的磷肥出口國。10年前大陸化肥生產每年要消耗的高品位磷礦石超過1億噸，磷礦因此被列入緊缺資源之一，其國內磷礦已限制開採，但預估也會在20年內耗盡。

報導引述大陸專家的話表示，磷礦的戰略意義不弱於稀土，大陸希望透過一帶一路項目，多利用北非的磷礦資源。目前北非磷礦最大客戶是美國，美國雖儲量排第3，但與中國一樣限制開採。

報導指出，西撒哈拉主權爭議已持續百年，摩洛哥1975年開始大舉移民進入西撒哈拉，投資開採磷礦，另一方是當地土著所組成的西撒哈拉人民解放陣線，雙方武裝衝突不斷。1991年聯合國斡旋停火，並派出維和部隊監督，中國也積極參與維和，甚至擔任過維和部隊司令。

磷礦資源的歸屬是雙方爭奪的重要原因，專家分析認為，美中等大國的勢力介入西撒哈拉，其磷礦未來的命運充滿不確定性，由於磷礦在農業中的角色無可替代，當地勢必成為大國爭奪的重要標的。

(中時新聞網)