英國出現變種新冠狀病毒，各國為防疫紛實施禁航令。不過昨(27日)晚間自英國返台的班機，讓網友質疑「這批英國班機返台是什麼心態？」直指今年夏天看到疫情緩和不趕快回台，冬天發現有變種病毒才衝回台灣，對此，一名長年居住在奧地利的台灣人回文分析及分享個人經驗，讓大批網友讚爆。

原PO利用回文方式分享，往年的這個時間，本就會有許多旅居國外的台人回來過年，今年雖情況特殊，但回國的人一定要照台灣政策走，「那些要上飛機的人，肯定有陰性篩檢證明，或是其他切結書」，不然也搭不上飛機。原PO更指出，要那些人不回台灣，除非台灣直接封死、都不讓人回去。

對於昨晚自倫敦搭機返台的人，原PO直言，他也不懂是什麼心態，不過他大致可以理解。接著分享，自己在國外某次不舒服掛了急診，碰到語言不通的情形，「我不是學醫的，醫生講什麼也不是完全理解，真的蠻可怕」。更感嘆，碰到這種生死危機，尤其是在國外，想回家的心態也不是特別意外，「而且今年只要有點小感冒或不舒服，真的會比往年更著急，深怕自己中了病毒」。

原PO理解，有些台灣人可能會批評從英國回來的人相當自私，不過換個角度想「換作是你，如果生病了一個人去醫院，溝通也不一定順暢，可能也會想回台灣吧」。原PO進一步表示，他能夠明白人要互相理解沒那麼簡單，以上只是他的經驗分享，讓大家參考。

不少網友看完後深有同感，「我也覺得要有同理心，任何人或自己的家人在國外很無助的時候，都會希望自己的國家能伸出援手吧」、「現實就是，不是發生在自己身上是沒有同理心的」、「大家一起配合防疫，把台灣守住就好了」。

(中時新聞網)