大林蒲遷村安置計畫書（草案）原預計12月底前公開，為了更周全的相關方案，歷經高市府與經濟部多次會議溝通、協商，終完成草案初稿，計畫書將於新曆年後公開，並於1月中旬後在當地舉辦說明會，高雄市長陳其邁也將與民眾面對面說明，聽取民意。

都發局表示，陳其邁上任後就把大林蒲遷村視為首要任務，當選後一周即前往大林蒲勘查，9月27日更親赴大林蒲與在地居民座談，向居民保證，未來遷村會提供最新、最好公共設施及生活環境。

都發局說，遷村計畫是在保障居民的居住生活權、財產權與社會權的原則下，研提對居民最有利的補償與救濟方案，以及生活輔助等配套措施。因此，這段期間市府與經濟部組成專案小組，分別由經濟部政務次長曾文生與高雄市副市長林欽榮擔任雙方專案小組召集人，緊密經過5次以上的協商會議；陳其邁並兩次親赴中央溝通，以完成大林蒲遷村安置計畫書（草案）內容。

計畫書草案內容包括居民最關切的土地一坪換一坪作法、多元安置方案與適用對象、依法可獲得補償與救濟項目，以及額外爭取的補貼與獎勵項目等。

(中時 )