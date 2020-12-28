台中市一名24歲男子，日前在臉書社團「爆廢公社」吐苦水，與交友軟體認識的女友交往3個月以來，在對方身上豪撒160萬，結果換得一場空，連上床都沒有，不過有眼尖員警認出，這名男子其實是詐騙集團首腦，利用剝皮酒店公關小姐當車手，不法獲得千萬，而被開副本的女主角，也出面說出真相。

女子臉書反駁男子說詞（圖片取自／爆廢公社）

女主角在臉書公開真相，反駁男子說法，怒嗆對方「既然這麼想毀了我，在爆廢公社、地方社團霸凌我，我一直隱忍，現在也沒必要替你保留」，女子表示男子一開始誇自己很有能力，不僅事業有成又疼女友，除了經常吃大餐外，還不斷送名貴禮物，認為她「值得擁有」，女子也被男子行為打動，兩人進而開始交往。

之後也主動送一堆名牌精品，期間女子多次拒絕，但男子仍堅持要送，有幾次還將禮物放門口，人就離開，且交往後發現男子愛說謊、行為奇怪、情緒勒索，甚至與親姊姊聯合欺騙自己被警察抓走；還有送女子的香奈兒包，是從被害人身上騙來的，直到出事才急著將包包要回去，女子也曝光男子詐騙行為，先是向女子要帳戶，說要收廠商帳款，結果竟是被當人頭帳戶，收取被害金錢，最後表示這一切都有對話紀錄可以證明。

以呂男為首的感情詐騙集團，吸收剝皮酒店公關小姐當車手，其中17名公關皆20多歲年輕貌美，讓被害人不可自拔。（電信偵查大隊偵二隊提供／黃國峰台中傳真）

據悉，24歲男子姓呂，今年3月警方查獲，呂男吸收17名剝皮酒店女公關當車手，自己再與25歲林男冒充這17名女公關，用LINE與被害人聊天，以遭逢變故等事件，半年來向25名被害男子騙取金錢，不法獲利1100萬元。

(中時新聞網)