監察院今天到行政院巡察，蘇揆指出，社會矚目的前公懲會委員長石木欽案，是內行人的玩法行為，但法網恢恢，如果不是石木欽友人翁茂鍾有一本筆記本，這些違法行為就不會曝光，他也會要求法務部提供翁的筆記本，他要親自看看還有哪些人涉及本案。監委王美玉也轉述，蘇揆及法務部長蔡清祥同意針對所涉不公平官司，研議再審或非常上訴。

監委王美玉在巡察時，針對石木欽案指出，監察院調查石木欽案件時，除發現他涉有違法外，行政院所屬檢、調、警高階人員涉嫌在佳和集團董事長翁茂鍾與百利銀行的5件訴訟官司中與其來往密切給予協助，尤其翁茂鍾涉嫌3大炒股案件的爭議期間，這些人購買他所經營或控制的股票，當民眾看到翁茂鍾與這些審、檢、調、警的高官關係如此綿密，遇到案件時可以請託這麼多司法人員幫忙處理，市井小民的司法正義要何處尋找？

她呼籲蘇揆，能夠督促法務部就台北地檢署翁茂鍾他字案的扣押物徹底調查，勿枉勿縱，對社會揭露真相；尤其在巴黎銀行與翁茂鍾的官司中，除導致諸慶恩壯年辭世造成家族傷痛外，本案的司法不公因涉及國際金融集團可能影響臺灣國際聲譽，降低清廉形象指數，行政院有無亡羊補牢的必要？對巴黎銀行及諸慶恩不公平的官司，有無救濟管道？法制面應如何改進？行政院實應藉由此案，整頓檢警調司法人員風紀還給人民一個不分貧富貴賤，保障基本權利，公平、公正、公開的司法。

監察院新聞稿表示，蘇揆今天在答覆時說，是內行人的玩法行為，但法網恢恢，如果不是翁茂鍾有一本筆記本，這些違法行為就不會曝光，他要求法務部與內政部就涉入本案的檢警調人員清查，並要求法務部提供翁的筆記本，他要親自看看還有哪些人涉及本案，行政院一定徹查，向人民交代。蘇揆並說，將會整頓檢警風紀，杜絕權貴司法，維護市井小民的司法正義時。

王美玉會後轉述，石木欽案蘇揆有說他一定徹查整頓檢警風紀維護司法正義，對於翁茂宗案與百利銀行經理諸慶恩間不公平的官司，蘇揆及蔡清祥認為， 有必要給予救濟，會研究是否有再審或非常上訴的救濟辦法。

(中時 )