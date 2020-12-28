故宮南院今28日滿5周年，吸引15位壽星前來與南院共度生日派對。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁（左）與南院處長彭子程（右）、多位壽星一起切蛋糕，歡慶故宮南院5周年慶。（呂妍庭攝）

故宮南院2015年12月28日開館，今28日滿5周年這天，南院免費開放入館，並規畫一系列慶祝活動。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院今28日滿5周年，吸引15位壽星前來與南院共度生日派對。（呂妍庭攝）

故宮南院2015年12月28日開館，今28日滿5周年這天，南院免費開放入館，並在網路上發起壽星同歡活動，果然吸引15位壽星前來與南院共度生日派對，故宮博物院副院長黃永泰指出，南院5歲生日為民眾帶來5分禮物，包括數位導覽展廳啓用、「樹：從信仰到抒情」特展登場、嘉義文史展開幕、戶外園區營造光環境、高鐵BRT新增嘉市兩站點免費上下車。

黃永泰指出，南院民國92年2003年1月經行政院核定設立在嘉義縣太保市，2015年12月28日開館到今天滿5周年，在南院同仁的努力及各界支持下成長茁壯，5年來已籌辦超過51檔展覽，累積超過570萬參觀人次的肯定，今年觀眾也再度突破100萬人次。

黃永泰說，5歲生日也帶來了5件禮物，第一件盛事是「樹：從信仰到抒情」特展開幕，另有兩個展廳全新改版登場，S301展廳以沉浸式美感的空間設計及數位導覽，提供看展新體驗，嘉義文史展透過光雕地圖及互動設置，帶領觀眾古今交會。

50公頃的戶外園區是南院一大特色，除兒童遊憩設施及藝術作品，新完工的「光環境」以故宮典藏文物為藍本，光雕投影出文物的紋飾意象，讓園區夜景充滿魔幻時刻。

為改善民眾到南院的交通，努力多時的高鐵BRT延駛到故宮南院終於成行，南院表示，即日起，高鐵BRT 7212線新增文化中心（檜意森活村）及故宮南院兩個站點，兩站上、下車可享「免費」搭乘。

翁章梁與南院處長彭子程切蛋糕，翁章梁感謝故宮為地方帶來豐盛精彩的國寶饗宴，指5年來故宮從參觀者角度一直在改善與成長，且南院場地比北故宮好，戶外有很大的綠地空間，尤其南院除了國寶，還在戶外設置公共藝術，將現代藝術與國寶結合，讓南院成為嘉縣最優質的大型文藝廣場，

「南院的進步，代表著嘉義的加分」，翁章梁說，因為南院才有大型飯店進駐，嘉縣未來還有很多條件會更愈來愈成熟，他相信故宮南院不會讓嘉義人失望，一定能配合週邊發展，發揮百分之百的能量。

南院表示，即日起至2021年1月3日推出南院時光紀念展、故宮電影院、南院沙龍─策展人有約等活動，2樓大廳裝置5公尺高的南院紀念樹，歡迎拍照打卡，許下新年願望﹗1月1日下午6點30分北側園區慶典花園舞鈴劇場演出「生命之光－阿米巴」，免費入場，歡迎大家一起來南院過新年。

(中時 )