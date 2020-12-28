中央政府將於明年開放萊豬進口，苗栗縣政府設計「本店使用國產豬肉」的粉色貼紙標章，今年完成宣導，輔導業者正確張貼，要求標示肉品、內臟等食品來源，將資訊透明化，保障民眾知的權利，並將強力落實查核工作，但消費者仍對標章不信任，衝擊店家生意。

苗栗市南苗市場內的「大妹餛飩肉圓」，使用自家販售的台灣黑土豬肉，不僅販賣生鮮豬肉，餛飩、肉圓、水晶餃、麵食等各式美食都廣受老饕喜愛。

大妹餛飩肉圓鄭老闆也因應萊豬進口，在店內張貼標示，他表示，標章有不同版本擔心不符查核標準便張貼各版，但仍有不少消費者有疑慮，便會強調不管生鮮豬肉或熟食餛飩、肉圓等皆來自在地。

鄭老闆也觀察到，自從萊豬宣布進口，民眾減少外食，小吃店生意下滑，雖仍獲得老顧客的信任，沒有流失客源，但明顯可見遊客數大量減少，就連香腸、貢丸等銷量也大幅降低，即使強調國產、張貼標示，仍有不少人對豬肉來源有高度警戒。

(中時 )