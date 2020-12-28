數據和儲存解決方案供應商希捷（Seagate）宣布我們已達成20TB HAMR硬碟於2020年底前出貨的目標。希捷指出，HAMR是未來大容量儲存架構中的重要一員，而此次的出貨更為業界的技術進展締造了一個全新的里程碑，HAMR技術能讓Seagate未來持續增加硬碟的容量，並為我們的客戶長期節省總體擁有成本。

希捷表示，企業資料解決方案產品中限量提供20TB HAMR硬碟給特定資料中心客戶，同時持續收集製造端及現場數據，並繼續在各種Seagate解決方案中進行創新並開發大容量解決方案。

據了解，希捷先前就曾表示，即使目前市場混沌不明，資料需求仍持續暴增。身為大容量資料管理的先驅，希捷的技術藍圖著重於協助客戶靈活運用具有價值的資料，我們將按計畫出貨第一批HAMR硬碟，並會反映在12月營收。

希捷指出，這將會是業界滿足大容量儲存需求的重要里程碑。我們也推出了開源物件儲存軟體 CORTX，與LyveRack相輔相成，共同為企業提供一個簡單安全且有效率的方式管理大容量資料。這些發展也展現希捷在釐清並掌握未來成長商機的信心。

(工商 )