大魯閣（1432）28日法說，久未露面的大魯閣總經理謝國棟指出，大魯閣在經過體質轉變，處分包括高雄草衙道購物中心經營權、鈴鹿賽道樂園持股與上海基創持股等，今年勢必轉盈，而新開展事業包括今年在台中新時代開幕的Roller186滑輪場已成新打卡景點，預計明年2月於南紡購物中心二期開出二號店，且籌備多年的岩盤浴首號店預計明年3月於新竹湳雅大魯閣開出，可望成為明年業績成長動能。

大魯閣由紡織轉型至運動休閒娛樂產業，目前營業據點有台中、新竹購物中心2家、遊戲愛樂園18家、棒壘球打擊場14家、保齡球館4家、卡丁車場1家、滑輪場1家與兩家複合式健身房等，前11月營收6.39億元；明年包括滑輪場與岩盤浴等二支新事業均開新店，謝國棟表示，若疫情受控，樂觀預期營收年增上看2成。

大魯閣今年陸續完成出售大魯閣開發 (高雄大魯閣草衙道) 股權予新光三越，也出售鈴鹿賽道樂園主要營運資產給大魯閣開發，並出售上海基創股權，將對上海基創的持股降低至3成左右，藉由多項調整，更專注運動休閒本業經營。謝國棟強調，大魯閣自第三季起營收穩定成長，本業獲利已轉正，7月每股盈餘0.093元，8月每股盈餘0.053元，加上出售鈴鹿賽道樂園於9月完成點交，將認列處分利益約6,000萬元，第三季單季EPS為0.65元，前3季EPS為0.01元。

大魯閣指出，目前大魯閣有4大事業部，分別有運動休閒事業部、商場事業部、親子事業與新創事業等，其中今年前11月商場事業部營收占比46％，運動休閒事業部營收占比43％，而親子事業部營收占比11％。受疫情衝擊親子事業遊戲愛樂園業績大幅下滑43％，全年對體質不好店型閉店約四家，明年還有持續調整，但新創事業台中滑輪場雖成本加大但相對獲利迅速，明年再展二號店，岩盤浴的規模達400坪，運營方式都是單次收費，在疫情仍持續，國人無法出國前提下，明年展店是關鍵。

(工商 )