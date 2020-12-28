今日記者會上，邀請泡茶師於現場沖泡「阿里山狀元茶」給民眾嘗鮮。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

縣長翁章梁（中）樂見合作社願意跨出第一步推出自有品牌，亦鼓勵民眾踴躍選購。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

阿里山高山茶名氣遠播各地，23.5ﾟ阿里山茶產業運銷合作社推出新品牌「阿里山狀元茶」，促進茶產業更蓬勃發展，日前辦理狀元茶競賽，由張順源先生拔得頭籌。28日在縣府舉辦記者會，宣傳明年1月2日於嘉義市中央廣場的頒獎典禮曁展售會。

「有品牌就有責任！」縣長翁章梁說，23.5ﾟ阿里山茶產業運銷合作社推出新品牌「阿里山狀元茶」，可提高嘉義縣大茶區茶葉品質與知名度，針對食品衛生安全、茶的品質都嚴格把關，樂見合作社願意跨出第一步推出自有品牌，亦鼓勵民眾踴躍選購。

23.5ﾟ阿里山茶產業運銷合作社日前辦理狀元茶競賽，明年1月2日將在嘉義市中央廣場，舉行頒獎典禮曁展售會，現場另有多家茶農展售得獎茶品及農特產、茶席品茗區，活動自上午9點至下午4點，邀請遊客一同品茶，享受美好時光。

本次競賽評比結果：特等狀元為張順源。頭等獎為銘峰製茶蘇柏彰、祥元茗茶有限公司盧瑞祥、劉鳳末、現代茶業蕭吉森、禾成茶業葉進成、十三製茶陳文科、十三製茶王俊傑等7名。5星獎為潔康茶坊林彥廷等12名。4星獎為新園製茶王嘉富等15名。3星獎為謙邑茶莊林家湖等48名。

(中時 )