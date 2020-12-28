霹靂年度實體特展《霹靂IP英雄世界特展》只剩一周，實力唱匠李芷婷趕在收展前，到高雄夢時代參觀，幫自家未能到場觀展的霹靂戲迷李爸爸，帶回各種「英雄玉照」。奉行「獨樂樂不如眾樂樂」的李芷婷也在IG打卡，跟歌迷「梨子」們分享與Q版JP娃風采鈴的合影，一人一娃的大眼萌樣，讓小梨子們直呼超相似！

↑李芷婷大眼萌樣撞臉素還真之妻風采鈴。（霹靂國際多媒體提供）

李芷婷初次參觀霹靂實體特展，除了搭乘特展內超可愛的Q版霹靂英雄列車外，充滿現代感的展覽呈現也讓她印象深刻。如鑲嵌英雄兵器實品的藝術武器燈牆，就是霹靂首次以LED藝術燈條的形式，展示戲中工藝精美的武器，摩登感爆棚；而戲偶維妙維肖、氣勢萬千的神情姿態，與滿載細膩設定的服飾配件等，也讓她表示大開眼界。

李芷婷快閃《霹靂IP英雄世界特展》與素還真同框合影。（霹靂國際多媒體提供）

李芷婷快閃《霹靂IP英雄世界特展》。（霹靂國際多媒體提供）

日前李芷婷為霹靂年度大戲《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》獻唱片尾曲《遠走他鄉》，不只因此被素還真圈粉，更讓「霹靂鐵粉」的爸爸超興奮。李芷婷也表示很可惜這次沒辦法帶爸爸來特展現場，所以這次不只散心，還肩負爸爸賦予的任務，用相機當爸爸的眼睛，幫他好好逛展。

李芷婷快閃《霹靂IP英雄世界特展》。（霹靂國際多媒體提供）

霹靂 IP 英雄世界特展 展覽日期：2020/12/04~2021/01/03 展覽地點：夢時代 8 樓時代會館（高雄市前鎮區中華五路789號） 展覽費用：免費觀展

李芷婷快閃《霹靂IP英雄世界特展》。（霹靂國際多媒體提供）

↑李芷婷首次參觀霹靂實體特展，感受新潮感十足的霹靂宇宙。（霹靂國際多媒體提供）

(中時 )