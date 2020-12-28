再過幾天即將迎接2021年，大家都希望自己明年的運勢能更加順利。星座命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，以下3個星座在2021年運勢最旺，不但好運滿盈，錢財越積越多，還有機會翻轉人生！

▍第三名：獅子座

今年木星進入獅子的婚姻宮，獅子的愛情運終於苦盡甘來，2021就是你的婚嫁年！獅子在今年想要結婚、想要感情定下來都非常有機會，特別是適婚年齡的獅子，請加快你們結婚的腳步，不要再錯過好姻緣了。而有伴的獅子，和情人相處非常融洽，甜蜜的模樣羨煞旁人，若各方面條件都已成熟的話，就能考慮跟對方攜手踏入婚姻。

2021最佳愛情月：陽曆3月、6月、10月。

▍第二名：摩羯座

過去摩羯受到諸多行星逆行壓制，使你運勢無法開展，幸好2021年，有幸運之星「木星」在財帛宮照拂，摩羯的財運終於一飛沖天、得到翻身！之前拮据的窘境退去，欠下的款項、卡費、貸款一一還清，讓你的錢財越積越多；加上木星加持，讓原本就愛賺錢的你，今年更是如有神助，不只事業順利、薪水上漲，獎金更是連連發放，過去那種為錢財擔憂的惡夢終於不再重演。另外有考慮兼職創業的摩羯，今年也是你的最佳機會。正財源源不絕湧進，偏財又是各種好消息降臨，摩羯的2021就是財神爺的寵兒！

2021最佳財運月：陽曆1月、2月、5月、8月。

▍第一名：水瓶座

幸運之星「木星」在年底進入水瓶命宮，一路照拂到2021年，今年終於是水瓶的主場了！之前你總覺得自己就是小配角，永遠在襯托其他星座有多好運，幸好2021你的好運即將到來！有木星的加持，你不管走到哪都是好運滿盈，做任何事也有貴人幫忙，完全是眾人眼中的幸運兒。另外土星也停留在你命宮，2021將有許多重責大任降臨，也許剛接觸時你會感到心慌，但有木星好運附體，很快你就能完美勝任、贏得佳績。2021至2023年將會是你的關鍵年，好好把握，人生將能成功翻身！

2021最佳幸運月：陽曆2月、3月、5月、9月。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)