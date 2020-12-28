許含光昨在台北華山Legacy開唱。（好多音樂提供）

許含光日前推出新專輯《從夜晚開始從夜晚結束》，同時展開專場巡迴，繼台中、高雄場後，終場27日回到台北華山Legacy開唱，吸引近千名樂迷朝聖，心情緊張的他還帶了日本動畫《新世紀福音戰士》女主角綾波零的公仔，擺放在舞台上，搞笑說：「老婆會全程在音箱上看我演出，事前還特別隔離14天，希望她不會被音樂太大聲而震下台。」用熱愛的動畫公仔幫助自己穩定心情。

許含光一開場背著電吉他，演唱專輯同名主打揭開序幕，演唱完〈金色的夢〉後，他提及日前在某場校園演出，主持人習慣呼喊「尖叫聲」作為開場，當時他反其道而行，對著台下搞怪呼喊：「我想要聽到槍聲！」無奈同學們聽不懂毫無反應，他感嘆：「真的很沮喪，後來我就放棄跟台下同學溝通了，但今天是我的場子，不管我說什麼，你們笑就對了。」吸引滿場尖叫聲。

此外，他還邀請王若琳擔任嘉賓，形容這段合作「要給大家非常的香港，有種離開台北的感覺」，把新歌〈安森Girl〉改編成男女對唱限定版，王若琳打趣說：「謝謝你今天邀請我來，這是非常熱鬧、後台很多酒精的場合。」兩人接著合唱鄧麗君經典粵語歌〈忘記他〉，當全場還沈浸在情歌氛圍時，旋律一換，只見許含光戴起了光頭頭套配上墨鏡，唱起了電影插曲〈少林功夫好耶〉，逗趣演出逗得全場大笑，他更自嘲：「每次演出都在刷新我最丟臉的紀錄。」最後直接把頭套送給粉絲留念。

(中時 )