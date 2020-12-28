今28日嘉義市長黃敏惠親至輔仁中學授旗，透過現場直播，期勉代表隊選手燃燒「KANO永不放棄、嘉義人的精神」。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

109學年度HBL高中籃球聯賽女子組12強預賽近期登場，輔仁中學高中女子籃球隊第一次打進12強預賽，將創造隊史上在HBL高中籃球甲級聯賽最佳成績。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今28日嘉義市長黃敏惠親至輔仁中學授旗，期勉代表隊選手燃燒「KANO永不放棄、嘉義人的精神」。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

109學年度HBL高中籃球聯賽女子組12強預賽近期登場，輔仁中學高中女子籃球隊第一次打進12強預賽，將創造隊史上在HBL高中籃球甲級聯賽最佳成績，今28日嘉義市長黃敏惠親至輔仁中學授旗，透過現場直播，期勉代表隊選手燃燒「KANO永不放棄、嘉義人的精神」。

黃敏惠表示，輔仁中學在教練黃玟穎的帶領及校長李國榮、輔仁中學家長會會長蔡金華、全國校友會理事長李麗裕等人支持下，經過3年努力，今年高中女子籃球隊第一次打進HBL女子組12強預賽，將創造隊史上在HBL高中籃球甲級聯賽最佳成績。

黃敏惠感謝李國榮、校友會、家長會以及教練的努力與用心109學年度HBL高中籃球聯賽女子組12強預賽近期登場，輔仁中學高中女子籃球隊第一次打進12強預賽，將創造隊史上在HBL高中籃球甲級聯賽最佳成績，強調任何運動都是透過教育理念展現運動家與團隊精神，其中籃球運動不分年齡、性別，考驗機智沉穩應變，尤其重視團隊精神的展現，還說來輔仁超級開心，「輔仁加油！我願意當最忠實的啦啦隊」，為大家加油打氣。

李國榮說，輔仁中學籃球隊優異表現，已成為培訓嘉義學生籃球運動最堅強的場域，嘉義子弟以後要打籃球就不用離鄉背井到外地，也歡迎其他縣市愛打球的學生，來到幸福的嘉義市，就能一圓籃球的夢想。

教育處表示，市府積極透過賽事，如辦理第一屆「王輝盃」全國籃球邀請賽，諸羅山盃全國籃球錦標賽及市長盃籃球錦標賽暨全國老馬籃球邀請賽等，並補助民間團體辦理籃球育樂營及C級籃球裁判講習，積極培育籃球人才。此外，也積極爭取中央補助，建立籃球三級銜訓制度，希望透過市府與各界資源，努力讓嘉義成為籃球發展重要之都。

(中時 )