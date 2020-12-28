國民黨雲林縣黨部「反萊豬、拚公投、護食安」，展現具體民意。（國民黨雲林縣黨部提供／張朝欣雲林傳真）

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄28日邀雲林縣議會黨團共同舉行「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，強調縣議會黨團將督促雲林縣政府，確實執行開放進口萊豬後的把關措施。明年1月6日全力推動「護食安」公投2階段連署，務必讓公投成案，讓反萊豬的民意具體展現。

「反萊豬、拚公投、護食安」記者會在斗六市的國民黨雲林縣黨部舉行，縣議員李明哲、賴淑娞、顏忠義、斗六市長林聖爵、雲林縣民眾服務社理事長林振順、雲林縣婦女會理事長廖千慧、立委林文瑞祕書黃勝志，以及20鄉鎮婦女代表等上百人參與。

許宇甄表示，5年前雲林縣黨部就在大街小巷掛上「票投蔡英文，就是支持開放瘦肉精美豬進口」布條提醒鄉親，結果現在真的就是不只開放美豬，而是萊豬都可以進口。

許宇甄強調，民進黨立院黨團透過多數暴力輾壓近7成反對萊豬進口的民意，就是奉行民進黨黨意，棄守下一代的健康。蔡總統說不清楚開放萊豬進口對國家有什麼好處，僅冠上「走向世界的關鍵決定」等藉口，就要國人吃下有害健康的萊豬。

李明哲指出說，雲林縣在縣長張麗善嚴格把關下，堅持瘦肉精零檢出，並制定更為嚴格的食安法自治條例，在雲林縣議會國民黨團、民意黨團、誠信黨團支持下，已經3讀通過「雲林縣食品安全衛生管理自治條例」修正案，違者處6萬至2億元罰款，並可公告禁止於雲林縣販售。

(中時 )