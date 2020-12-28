中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄28日表示，打房要有一定標準，不能無所本、矇著頭打房，才不會造成民怨和產業困境，呼籲政府應建立「房市景氣燈號系統」，當交易量、推案量、房價增漲三成的「333指標」出現，才達到房市過熱且需打房的標準，就得即時預警並啟動不動產政策制定與頒布機制。

中華民國不動產聯盟總會28日舉行包含房仲、地政士、估價師、住宅租賃服務、都更、經紀人、建經等八大產業公會年終聯合記者會，各相關產業均對政府提出建言，林正雄表示，政府十年來三次打房，只打掉了「量」，並沒有將「價」打下來，從政府第一次打房後，從以前平均每年交易量37萬棟降到30萬棟以下，GDP成長率也衰退到2％多，也打傷經濟成長。

林正雄表示，現在是AI、大數據時代，所有房市資訊都很透明，實在不應該「無所本、矇著頭亂打」，因此建立房市景氣燈號系統，以總推案量、成交價格、買賣移轉棟數及營造工程物價指數等指標監測房市景氣是否過熱，當指標出現爆增、異常時，如房價年漲三成、或推案量、交易量一年爆增三成時，即時啟動政策機制，制定政策時應審慎評估，並廣納相關產業意見。

不動產聯盟總會副理事長王又興表示，政府調控房市要像「大禹治水」，重疏浚、而非防堵，防堵只會讓潰堤更嚴重，需引導市場上過剩的資金到產業和創業，也讓各縣市均衡發展。

林正雄認為，除了打房政策，營造工料雙漲也是明年房市最大的二個變數之一，今年營造業面臨「百年大缺工」，若要解決高房價問題，應從成本面下手，例如解決工料雙漲問題、開放引較外勞等。

此外，房地合一稅高稅率的持有期間更不應延長至五年，應該對於短期移轉獲利持續加以課重稅，對於長期持有不動產、長期投資置產，給予以稅制上鼓勵，適度降低移轉稅及持有稅，讓不動產回歸自用為主、長期投資為輔的定位。

(工商 )