即將迎接新的一年，許多人都盼望著能快點趕走2020年的陰霾，不過命理師林海陽接受《中時新聞網》的專訪表示，2021年為辛丑年，以紫微流年分析運勢，將逢文昌化忌，她指出「就算沒有天災大家也瘋了！」此天象會嚴重影響人們的人際與精神問題，此外家長們也要特別小心孩子的在校情況。

2021全球精神瘋狂？命理師：「孩童」要特別小心

林海陽提醒家長們得多注意孩子的在學問題，重點不在於學科而是精神方面的人格養成，還有他們的交友狀況，家長得多花點心思與孩子交流，關心他們是否在學校遇到人際上的困難，並給予他們足夠陪伴和鼓勵。

命理師林海陽提醒家長們得多注意孩子的在學問題。(攝影/陳威成)

她也提到，文昌化忌產生的影響是全球都會面臨的，尤其在政治上的算計更為可怕，「當國與國之間所有的領導人都在算計之時，世界就不會太平，況且現在許多領導人都是一個瘋狂的領導方式。」她點出，在精神恐慌之時，人會變成狂人，若再加上無法負擔生活壓力時，她認為「活著的人是比死去的人更痛苦的」。

文昌代表的是精神、文化、教育，而化忌代表人與人之間的無法信任，因此文昌化忌會使人產生巨大的精神壓力，間接影響人們的生活。林海陽提醒，在文昌化忌時需要特別注意可能會遭到算計，他們可能表面上與你交好，實際上卻另有陰謀，需簡化自己的人際關係，才可避免災禍。

(攝影/陳威成、剪輯/陳科廷)

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(中時新聞網)