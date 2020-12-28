《亞洲週刊》封面把總統蔡英文修圖成穿著皇帝龍袍，並報導「台灣民選獨裁內幕」，成為近日各界爭論焦點。民進黨立委吳思瑤在臉書發文痛批週刊小編，引發筆戰。資深媒體人陳揮文看完後則忍不住說，「你(吳思瑤)都還沒比賽就輸了！」

陳揮文今(28日)在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中說，《亞洲週刊》此次4篇文章寫得有點普通，但標題封面很嚇人，其實內容是大家都知道的，沒有獨到論述見解，而民進黨感到不高興，認為毫無評論價值，攻擊該週刊是「紅媒」。

另外，吳思瑤更質疑週刊用「民進黨黨員」稱呼她而不是「台灣國會議員」，是怕惹中國爸爸生氣；《亞洲週刊》則霸氣回嗆吳思瑤應該是「中華民國立委」，「是四個字太長，還是眼中沒有中華民國？」雙方在網路上交戰。

針對吳思瑤嗆週刊小編一事，陳揮文在節目中忍不住笑了， 並稱「你在字句方面跟小編嗆聲，你都還沒比賽就輸了，人家只是小編、你是立委，怎麼相提並論呢？你可以不滿對方言論，但高度不夠！」

(中時新聞網)