毒品防制大家一起來，財團法人高雄市十方如願慈善會邀社團法人無毒世界協會培訓會員，成為反毒講師，將赴各校園、社區協助宣導反毒，課程28日在高市議會舉行，議長曾麗燕派副祕書長陳順利到場表達支持。

培訓課程28日上午在高市議會第一會議室舉行，議會副祕書長陳順利代表議長曾麗燕致詞表示，高雄市議會全體議員非常支持反毒、拒毒，對於市政府的防制毒品、緝毒、反毒預算均大力支持，期望通過培訓的講師未來深入社區反毒，降低毒品對社會的危害，這也是一種「法布施」。

十方如願慈善會理事長張惇閎指出，有感於毒品造成社會問題越來越嚴重，慈善會認為應擴大服務面向與層次，特別邀請台灣無毒世界協會，針對該會會員與熱心推廣反毒教育的人士舉辦「反毒講師培訓研習班」。

無毒世界協會理事長吳玉珍則感謝議長曾麗燕全力支持社會公益，促成本次活動，並欽佩十方如願慈善會願意培訓反毒講師，幫助民眾了解毒品真相，對反毒、拒毒具重要意義，28日共有25名講師通過培訓，將立即投入新年度相關的反毒課程講習與活動。

(中時 )