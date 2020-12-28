夏騰宏所飾「張老師」行刑前遺願「願自由如雨，遍灑這座島嶼」。（公視提供）

韓寧所飾的方芮欣成功到90年代復仇。（公視提供）

李玲葦（左起）、黃冠智、韓寧、姚淳耀、趙正平於大結局映前映後線上直播。（公視提供）

被譽為「最受矚目的驚悚台劇里程碑」的公視《返校》影集，上週六(26日)播出大結局，其中一場「張老師」夏騰宏在河邊遭槍決行刑的戲，製作人林仕肯與林怡伶透露那場戲完全是「天公伯作美」，給了符合劇本設定的陰雨天氣，就在夏騰宏被處刑的那一刻，他的台詞說到「雨落了」，現場就開始下起了綿綿細雨，在場所有人瞬間起雞皮疙瘩，而張老師行刑前的一席話：「願自由如雨，遍灑這座島嶼。」除了讓一旁目睹的「學姊」韓寧傷心得淚如雨下，也逼哭許多觀眾，討論區瞬間被塞爆。

主創團隊李玲葦、韓寧、姚淳耀、黃冠智、趙正平於26日晚齊聚一堂和網友同步收看大結局，播出後回答網友提問。而韓寧看到「張老師」這場戲時哭到泣不成聲，映後直播時直呼：「太心痛了！」

挾著網路超高人氣討論度的《返校》影集，上週六播出第七、八集大結局，其中「學姊」韓寧成功附身在「學妹」李玲葦的身上，開始了她的復仇行動，率先找上當初使得「張老師」遭槍刑處決的幫兇之一「白教官」趙正平，並讓他吊死在全校同學面前的禮堂台上，完全重現原作遊戲中方芮欣受到表揚後在講台上吊自殺的畫面。

其中一場趙正平發現自己遭「校長」羅光旭背叛，強迫他退休離開翠華中學，幕後花絮中可見到趙正平流下不甘的淚水。趙正平透露，角色是性格堅毅的軍人，所以他設定這場戲自己只能眼眶泛淚，最多就是流一滴淚，而他演出當下十分入戲、情緒激動，一開拍果然眼裡滿滿都是淚水，稍微一擠左眼就直直地滴下來淚來了，雖然這鏡頭最後沒有被採用，但他自傲表示：「我一個鏡頭就OK了！」

為了和所有喜愛《返校》影集的觀眾同步收看大結局，劇組於上週六晚間舉辦線上同看會，主創團隊李玲葦、韓寧、姚淳耀、黃冠智、趙正平齊聚一堂和近千名網友線上互動，在播出大結局後回答觀眾的提問，現場氣氛極為熱烈，李玲葦與韓寧更是因應網友要求，現場直接演唱影集片尾曲〈相反〉，好歌聲受到網友們的大力稱讚，趙正平也感性表示：「從《返校》影集開播一路走來，很感謝觀眾們的陪伴，白國峰教官謝謝大家！」《返校》影集也在觀眾的一片好評中劃下完美句點。

(中時 )