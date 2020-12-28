薄薄一張的悠遊卡，難免會遇到遺失的時刻，過去掛失悠遊卡都需要持卡人親自撥打悠遊卡公司客服專線，但即日起，持卡人若遺失記名的悠遊卡，可直接在官網上完成掛失手續，卡片中的餘額將獲得保障。

悠遊卡多年前就已推出免費記名服務，持卡人只要透過悠遊卡公司官網或EasyWallet APP，填寫卡號及個人資料，再上傳證件圖檔即可完成申辦記名，一旦卡片不慎遺失，即可辦理掛失，享有掛失3小時後的餘額返還服務，降低失卡的財務損失。

為了讓悠遊卡公司的服務更為全面，悠遊卡掛失服務除了現行透過電話掛失、語音掛失外，新增悠遊卡公司官網網路掛失的服務，持卡人不需再等待，只要有需要，隨時都可掛失遺失的悠遊卡。

除了主動在悠遊卡官網提供相關資料申請記名的悠遊卡外，包括敬老卡、愛心卡、校園學生卡、電信悠遊卡都屬於記名卡的範圍，持卡人若遺失，請直接上悠遊卡公司官網掛失，不但便利、而且省時。

(工商 )