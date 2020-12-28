2020年的市場峰迴路轉，在歷經疫情爆發、防疫封城、美國大選等紛擾後，新興美元主權債由3月低點強勁反彈至今，全年仍呈現溫和上揚。展望2021年，NN投資夥伴新興市場債券團隊認為，在3個R：Recovery（經濟復甦）、Risk-on（風險偏好增加）、Re-rating（評價上調）的投資主題下，仍相當看好新興美元主權債的潛力。

NN（L）新興市場債券基金經理人胡璋健表示，目前美、歐各國已經陸續開始施打疫苗，市場預期明年下半新興市場的經濟也將隨著疫苗的廣泛施打而出現強勁復甦，10月IMF的全球經濟展望預估新興市場2021年的經濟成長率可達6％，11月疫苗研發的跳躍式進展，有機會進一步強化經濟展望。

此外，對全球經濟強勁復甦的預期也對原油價格產生強力支持，11月以來新興市場的原油出口國債券大多表現格外強勁，目前市場多數預估油價在2021年第一季可望維持在每桶45～50美元的區間，有利這些國家債券持續表現。

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