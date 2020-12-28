大貓熊「圓寶」今天是183日齡，肌耐力有明顯的進步。（游念育攝）

圓寶和媽媽圓圓開心的現身戶外場，超萌的模樣讓人看了相當療癒。（游念育攝）

台北市立動物園大明星貓熊「圓寶」將在29日正式亮相，台北市長柯文哲28日晚間親自到動物園參加「大手牽小手大貓熊『圓寶』見面會暨感恩晚會」，所有協助大貓熊引進、繁殖與照養的團隊表達感謝。「圓寶」趕在元旦連續假期前，現身室內活動場，與大家見面，勢必掀起一波貓熊熱潮。

柯文哲也親自致贈感謝狀給動物園的保育員，感謝他們長期以來對「圓寶」的照顧，才能順利成長茁壯，大貓熊「圓寶」今天是183日齡，肌耐力有明顯的進步，在動物園野生動物健康照護及醫療小組等跨領域專家，依據大貓熊「圓寶」目前發育狀況及行為表現，經過審慎評估後，決定讓「圓寶」29日正式與粉絲見面，動物園限量30萬張的「圓寶」特別版門票，也將同步開賣，提供民眾收藏。

柯文哲表示，6月來看，圓寶的背部還被咬傷，現在已長成13多公斤，長得很好，也看到貓熊的醫療團隊，沒有比總統的少，真的是大開眼界，很感謝團隊的幫忙才能順利長大，也歡迎市民朋友趕快來看。

台北市立動物園發言人曹先紹表示，對於是否會實施人流管制，動物園會看當天的人流動線和速度，也可能會下修，當時姊姊「圓仔」出生，人流限制為1萬2千多人，這次會視情況，滾動式調整。

曹先紹建議，民眾可以在搭捷運時，先觀看北捷的動態，如果人潮過多，建議可以改天再來，避免人流過多，白跑一趟，不過動物園還有其他動物，不一定要搶先看到圓寶，今年動物園的嬰兒潮陣容相當強大，而長頸鹿寶寶也希望能在1月中和大家見面。

(中時 )