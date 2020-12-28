萊豬議題持續延燒，國民黨28日在全台各縣市舉行記者會，反對明年元月1日起美豬擴大開放進口。台南市長黃偉哲28日表示，關於民眾擔心，業者張貼國產豬標章、實際上卻賣萊豬，市府將加強稽查，且不排除針對違規業者以偽造文書罪處置。

黃偉哲28日受訪時重申，關於台南市營養午餐，已要求團膳業者、營養午餐業者，不使用進口豬肉，甚至連進口、但不含萊克多巴胺的豬肉，都不可使用，標準轉趨嚴格。

至於萊劑零檢出中央地方不同調？黃偉哲認為，一切尊重中央制定標準，目前讓業者自願性申報「不使用萊豬」標章，供消費者選擇，透過業者不進口、不使用萊豬的市場機制，讓消費者有選擇的權利。

黃偉哲補充，當進口業者不進口萊豬，當消費端、民眾、大賣場、團膳、營養午餐業者都只使用本土豬肉時，萊豬自然就沒有市場，甚至連其他進口豬肉市場，也會受到嚴重擠壓。因此，即便中央法規規定，但還是可藉著市場的力量，建立起台灣民眾對於國產豬肉的食用習慣。

至於民眾擔心，業者明明張貼台灣豬肉標章，實際上卻使用進口豬肉？黃偉哲指出，未來將加強稽查，且若業者申報不實，目前已與法制處研議，將會以違反使公務人員登載不實、偽造文書等相關罪名移送法辦。

(中時 )