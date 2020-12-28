圖書館遭噴精女同學怒報案 男大生現身稱「一時衝動」（圖／翻攝臉書社團 爆料公社）

新北市某科大女學生，疑似在學校圖書館遭到同校男同學噴精，指控校方息事寧人，憤而報警。警方受理報案後，已約詢涉案學生到案，男大生供稱是一時衝動十分後悔。警方依公然猥褻和公然侮辱等罪函送檢方偵辦。

據了解，涉案的男大生就讀大四，外表斯文，談吐並無異常。他到案後供稱，當天在學校圖書館看到被害女大生坐在前方座位，以外套蓋著身體趴睡，一時性起忍不住DIY，最後將精液射在女同學外套上。由於過程全都被監視器拍下，男大生看到警方上門，隨即坦承犯行，並強調並無預謀而是一時衝動，還說「很後悔自己幹出這樣的事情」。

事發之後，女學生指控校方評委員跟她說這只是惡作劇，令她相當難過。校方一度發聲明否認，卻但官方粉專卻引來許多民眾留言責罵，緊急撤下聲明，並稱是怕造成學生恐慌。

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(中時新聞網)