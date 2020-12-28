「元大電動車N」（020022）上市後交易熱絡，統計至28日止，15個交易日漲至5.17元，漲幅達3.4％，此檔ETN特色在於僅投資數千元，就可掌握臺灣電動車產業概念股，投資未來重點產業，搶搭特斯拉、Apple Car商機。

全球正在加速「新四化」進程，即電動化、智能化、網聯化、共享化。其中電動化是基礎，2021年全球新能源乘用車銷量將達480萬輛，同比增長66％，開啟全球化浪潮，再加上減碳與綠色產業復甦推波助瀾下，造成電動車全球銷量大爆發。

特斯拉（TSLA）股價一年內上漲6倍，並在12月21日正式納入S＆P500指數成分股，成為市值第六大的成分股；取得車用領域60多項專利的Apple也計畫於2024年推出Apple Car；全球最大的製造及需求市場-中國大陸，造車新勢力亦崛起，阿里、華為攜手車企入局。電動車產業隨著各國爭相宣示投入，讓臺灣全球供應鏈的角色愈來愈重要。

「元大電動車N」連結的標的為「臺灣指數公司」與財團法人車輛研究測試中心合作編制的「特選臺灣電動車代表報酬指數」（代號：IR0135），篩選臺灣股市中的電動車產業供應商，精選符合流動性與市值篩選的個股作為成分股，每年審核兩次，即時掌握電動車產業的最新動態。

其成分股包括東陽、和大、台達電、佳世達、致茂、緯創、威剛、TPK-KY、台半、新普，以及12月16日新增東元、正新、裕隆、正崴、亞光、群創、同致、胡連等8檔成分股票，目前合計有18檔成分股。投資人可透過買進「元大電動車N」，來追蹤電動車主題之趨勢產業。

「元大電動車N」專注投資台灣電動車產業的核心，無須費心逐一挑選股票，就能反映上述一籃子成分股票的漲跌，除投資手續費用外，幾乎沒有追蹤誤差，交易也非常方便，只要原有證券帳戶，加簽一份風險預告書，就可以買賣，交易稅僅千分之一。另外，每年指數成分股之配息，自動滾入指數再投資，投資績效清楚呈現，可完全享有息值的效果，但沒有股利所得稅的問題。

元大證券提醒，ETN不是保本商品，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而使價格低於原始投資本金，且可能因觸及強制贖回條款而提前到期，投資人在買賣前應詳閱公開說明書

(工商 )