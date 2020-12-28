充滿愛心的台灣小姐，28日到台中市愛心學園與小朋友DIY製作新年卡片與蛋糕，美麗的跪姿背影令人感動。（盧金足攝）

台灣小姐雖然有的都還在學校唸書，但是她們自掏腰包，從台灣各地前來愛心學園展現愛心。（盧金足攝）

小朋友開心的與美麗的大姊姊，共度溫馨快樂的午餐時光。（盧金足攝）

台灣疫情防範上緊發條，但也衝擊各行各業，造成社福團體捐款銳減，瑪利亞社會福利基金會到年底還有3000萬缺口，5名美麗大方、充滿愛心的台灣小姐，28日到台中市愛心學園與小朋友DIY製作新年卡片與蛋糕，口罩業者購買愛心家園庇護工廠大批產品，還捐口罩義賣20萬元給愛心家園，呼籲社會各界送暖。

台灣小姐佩戴口罩，配合老師們教導愛心家園的慢飛天使，如何正確佩戴口罩，台灣小姐選美協會因應院童們的要求，為他們購買他們最喜歡吃的速食餐飲，開心的與美麗的大姊姊，共度溫馨快樂的午餐時光。

2021年台灣小姐選美協會會長陳文旭說，歲末年終，迎接新的一年到來，但因新冠肺炎加上景氣影響，很多公益團體的愛心捐款不足，感謝台灣小姐邱怡澍、謝易潔、李芷儀、鄭婷怡、鍾昕芝、以及台灣電商系統負責人林耿宏、釩泰口罩公司負責人李國鈺，購買愛心家園庇護工廠產品，捐款20萬元。

台灣小姐雖然有的都還在學校唸書，但是她們自掏腰包，從台灣各地前來愛心學園展現愛心，每個人捐款2000元，台灣小姐選美協會呼籲，希望有更多的團體跟個人，多多發揮愛心，把溫暖跟關懷送到社會的每一個角落。

(中時 )