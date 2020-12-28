萊豬叩關倒數，卻爆發台灣豬貼紙亂象，知名連鎖業者傳出部分產品使用進口豬肉，但卻取得台灣豬標章認證。民進黨立委高嘉瑜質疑，這根本是欺騙消費者，並要求農委會主委陳吉仲道歉。但有網友提出質疑，指高嘉瑜在萊豬開放進口表決中都投了贊成票。
針對有連鎖業者已取得台灣豬標章認證，卻分別傳出使用西班牙豬肉和丹麥豬肉，高嘉瑜27日在臉書上發文質疑，「這不是欺騙消費者嗎？」而陳吉仲宣稱台灣豬標章必須包括豬肉可食部分、原料都必須是100%的國產豬，現在台灣豬標章100%的純度不見了，「對於縱容業者破壞台灣豬標章的公信力，陳主委難道不用道歉嗎？」
對於高嘉瑜要求陳吉仲道歉，並要求撤銷業者的「台灣豬標章」，臉書粉專「不演了新聞台」則指出，「但是嘉瑜，妳全投贊成票」。
網友們也留言回應，「手跟腦配合不過來的狀態」、「所以不要再說甲瑜是清流，其實也是一樣遵照黨意」、「她正在完美演繹什麼叫豬八戒照鏡子」、「嘉瑜用罵的，美惠用哭的」、「高嘉瑜的行為比她的枕頭還令人噁心」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。