羅小白27日舉辦粉絲見面會。（Superfanz提供）

羅小白27日舉辦粉絲見面會，和睽違2年多的粉絲相見歡！她挺七個月孕肚，神采奕奕打鼓並與鐵粉玩遊戲、話家常，最感人的是，小白還跟老公-IO樂團前貝斯手Sho合體表演，她還偷偷吐露，表演時，肚中「允寶」彷彿知道爸媽正在表演，興奮得在她腹中胎動不停，合體表演的照片也成了「一家三口」的暖身合照，相當具有紀念性！

羅小白憶及上回辦粉絲會，已是兩年半前的事，由於孕期進入第27週，她也表示，體力上開始覺得有限制，打鼓沒辦法持續太久，「最近大概表演2-3首歌就要休息一下。」懷孕正式進入後期階段，「打算跨年後，就先暫停打鼓的演出，以專心待產！」腹中「允寶」的性別萬眾矚目，羅小白亦藉著粉絲會正式公佈是個女娃兒，並透露在19週時得知性別，「當時我和老公就辦了一個揭曉派對，跟親朋好友公佈允寶是小妹妹！」昨晚則首度對外界分享，整個見面會上喜氣洋洋，小白也甜蜜分享：「醫生說，允寶腿長似乎有超標唷！」看來長大可能會是個長腿妹！

此外，小白又興奮分享，剛剛夫妻同台時，小允寶居然也「參一咖」，在她腹裡「咚咚跳」，平時允寶只會在媽媽下台後「踢兩腳」，好像表示說：「好的，我知道了，媽媽您辛苦了！」但昨小白和Sho同台表演的當下，羅小白的肚子居然也「手舞足蹈」著，夫妻兩人堅信一定是允寶知道父母合體表演，所以開心得跟著爸媽舞動起來。

(中時 )